Raid israeliano a Tartus contro milizie iraniane

AGI - Due missili israeliani sono caduti sulla città siriana di Tartus. Bersaglio una base radar aerea dove erano presenti milizie iraniane. Lo riporta La città che ospita il secondo porto più grande della Siria era già stata presa di mira dalle forze israeliane lo scorso novembre per eliminare i depositi di armi appartenenti al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell'Iran, ricordano i giornali israeliani.



Tartus è la sede di una base navale russa. La struttura è di importanza strategica per Mosca dal momento che rappresenta un punto di riparazione e rifornimento della Marina russa nel Mediterraneo.



Gli scorsi anni, la base è stata utilizzata durante l’intervento militare russo in Siria per il trasporto di armamenti e forniture di altro tipo.



