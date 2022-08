Gli Usa stanziano 280 miliardi di dollari in ricerca per stare al passo con Cina

AGI - Dopo due anni di negoziati, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato una legislazione per aumentare in modo massiccio la ricerca scientifica e tecnologica e rafforzare la competitività nei confronti di altri Paesi, tra cui la Cina. Si tratta del CHIPS and Science Act del 2022 da 280 miliardi di dollari e a beneficiarne saranno la US National Science Foundation e altre agenzie di ricerca.

Questa legge storica promette uno dei maggiori aumenti di finanziamento degli ultimi anni per la scienza. La legislazione è incentrata sul potenziamento della produzione nazionale di semiconduttori – o chip – che sono cruciali per l’elettronica.

Attualmente, gli Stati Uniti producono solo il 12% dei chip mondiali e il Congresso ha promesso di ridurre la dipendenza da altri paesi per migliorare la sicurezza nazionale e far crescere il mercato del lavoro interno. CHIPS and Science autorizza aumenti di budget multimiliardari nei prossimi cinque anni alle agenzie di ricerca federali, tra cui la National Science Foundation (NSF), il Department of Energy (DOE) e il National Institute of Standards and Technology. Investendo in queste agenzie, i legislatori mirano a promuovere l’innovazione scientifica e tecnologica negli Stati Uniti. Quando il Congresso ha approvato CHIPS e Scienza, è stato “un grande respiro di sollievo”, afferma Deborah Altenburg, vicepresidente associata per la politica di ricerca e gli affari di governo presso l’Associazione delle università pubbliche e sovvenzionate a Washington DC. Ma, aggiunge, “È solo un passo”.

La maggior parte degli aumenti rappresentano autorizzazioni a spendere un determinato importo, non stanziamenti di bilancio, che forniscono finanziamenti. Quindi ogni anno, il Congresso dovrà decidere se consegnare gli importi promessi poiché approva i progetti di legge sugli stanziamenti che fissano la spesa annuale per le agenzie federali.

CHIPS and Science garantisce alla NSF una delle più grandi espansioni monetarie che abbia visto nei suoi 72 anni di storia. Il disegno di legge autorizza l’agenzia a spendere 81 miliardi di dollari durante l’anno fiscale 2027, raddoppiando all’incirca il suo budget.

“Il disegno di legge mostra un enorme sostegno non solo per la scienza, ma anche per la NSF e la nostra missione”, afferma Amanda Hallberg Greenwell, capo dell’Ufficio per gli affari legislativi e pubblici presso la NSF ad Alexandria, in Virginia. Un quarto del totale complessivo sosterrà una divisione che l’agenzia ha istituito quest’anno: la direzione per la tecnologia, l’innovazione e i partenariati (TIP).

Una delle otto direzioni della NSF, TIP mira ad accelerare il processo per portare determinate tecnologie, come l’intelligenza artificiale e l’informatica quantistica, dal laboratorio al mercato. Segna un impegno per la scienza applicata in un’agenzia che si è storicamente concentrata sulla scienza di base. In definitiva, TIP aiuterà a colmare la 'valle della morte' che separa la ricerca di base e le applicazioni che produce, afferma Tobin Smith, vicepresidente senior per la politica scientifica e gli affari globali presso l’Association of American Universities di Washington DC. I restanti 61 miliardi di dollari destinati alla NSF sosterranno le attività principali, inclusa la crescita della ricerca di base, il finanziamento dell’istruzione scientifica e l’ampliamento delle opportunità di ricerca. Costruirà la capacità di ricerca attraverso sovvenzioni presso istituzioni che servono principalmente studenti sottorappresentati nella scienza e aumenterà gli investimenti nelle istituzioni accademiche negli stati e nei territori che ricevono meno finanziamenti federali per la ricerca. Allo stesso modo, il DOE dovrebbe ricevere quasi 70 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali andrà al suo Office of Science.

Il finanziamento sosterrà aree delle scienze fisiche, come la fusione e la fisica nucleare, in laboratori nazionali, università e aziende private. Come la NSF, l’agenzia aumenterà la sua distribuzione di premi a college e università in località geografiche con un finanziamento federale minimo per la ricerca. Il percorso verso l’odierno progetto di legge CHIPS e Science è iniziato nel 2020, quando è stata introdotta una versione come Endless Frontier Act. Ha proposto di aumentare il budget della NSF a 100 miliardi di dollari in cinque anni per finanziare una nuova direzione tecnologica per competere con la Cina.

“Storicamente, gli Stati Uniti sono stati molto forti nella ricerca di base, in gran parte guidata dalla NSF”, afferma Jacob Feldgoise, un giovane borsista presso il Carnegie Endowment for International Peace, un think tank a Washington DC. “Ma negli ultimi due decenni, siamo rimasti indietro la Cina quando si tratta di tradurre quella ricerca in prodotti commerciali per monetizzare e guidare la crescita economica”.

Ma il disegno di legge è stato criticato, in parte per aver incanalato così tanti soldi per la scienza applicata nella NSF, e alcuni scienziati temevano che la ricerca di base ne avrebbe risentito. Nel 2021, il Senato ha deciso un aumento di budget inferiore per l’NSF insieme a denaro per altre agenzie. All’inizio di quest’anno, la Camera ha approvato una diversa legislazione, l’America COMPETES Act, che mirava a migliorare la scienza e la tecnologia nazionali per risolvere sfide come il cambiamento climatico e le disuguaglianze sociali, oltre ad aumentare la competitività. Il disegno di legge finale riflette gli obiettivi di entrambi gli atti legislativi e ha ottenuto il sostegno sia dei Democratici che dei Repubblicani.