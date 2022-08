Pelosi a Taiwan: "Non vi abbandoneremo". Pechino: "Una farsa, gli Usa saranno puniti"

AGI - Gli Stati Uniti non abbandoneranno Taiwan e la solidarietà di Washington verso l'isola è ora più che mai "cruciale". Con questo messaggio la speaker della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha dato il via alla sua visita a Taiwan, fortemente osteggiata da Pechino, che ha avviato ritorsioni contro Taipei. Ricevuta al palazzo presidenziale dal capo di Stato Tsai Ing-wen, Pelosi ha ribadito l'impegno degli Usa verso Taiwan, e ha elogiato Tsai per il suo ruolo di leadership.

La determinazione di Washington nel preservare la democrazia a Taiwan e nel resto del mondo è "ferrea" e Taiwan ha creato una "democrazia prospera" nonostante un "crogiolo di sfide", ha detto Pelosi. "La nostra delegazione è giunta a Taiwan per chiarire in maniera inequivocabile che non abbandoneremo il nostro impegno verso Taiwan", ha scandito la speaker democratica.

Taiwan non arretrerà alle minacce di Pechino

Tsai si è detta grata per la visita della delegazione americana, che ha definito una "eccezionale statista" e "una delle più leali amiche di Taiwan", e per il "robusto sostegno" degli Stati Uniti. Taiwan non si tirerà indietro" di fronte alle minacce militari di Pechino, ha aggiunto la presidente, e "continueremo a difendere la democrazia".

La speaker democratica è giunta nella serata di ieri sull'isola, innescando la condanna di Pechino, che ha convocato in piena notte l'ambasciatore statunitense in Cina, Nicholas Burns, e ha avviato esercitazioni di artiglieria in sei aree attorno a Taiwan, che si protrarranno anche dopo che Pelosi avrà lasciato l'isola, nel pomeriggio di oggi.

Il ministero della Difesa di Taipei ha condannato le esercitazioni militari annunciate da Pechino e ha promesso che darà una "risposta appropriata", sottolineando che le operazioni dell'esercito cinese mettono a rischio porti e metropoli dell'isola, tra cui la città costiera di Kaohsiung, e rappresentano un tentativo di "minare unilateralmente la pace e la stabilità regionale".

La ritorsione di Pechino per la missione di Pelosi a Taiwan è anche economica: l'amministrazione generale delle dogane cinese ha annunciato un divieto di importazione di agrumi e di alcuni prodotti ittici provenienti da Taiwan, mentre ieri erano finiti nel mirino i prodotti dolciari. Ancora più grave appare la sospensione dell'export di sabbia naturale verso Taiwan, che potrebbe creare problemi all'industria dei semi-conduttori.

E proprio su questo settore, la stessa Pelosi ha aperto a un possibile aumento della cooperazione tra Washington e Taipei, dopo l'approvazione del Congresso del 'Chips and Science Act'. Rappresenta una "buona occasione", ha detto, e ci sono "grandi opportunità" di cooperazione economica tra Stati Uniti e Taiwan.

L'oltraggio per la Cina

La sua visita è la missione del più alto funzionario Usa a Taiwan degli ultimi 25 anni (nel 1997 fu il suo predecessore Newt Gingrich a recarsi sull'isola) ma spinge su un terreno ancora più accidentato i già deteriorati rapporti tra Washington e Pechino. La Cina considera Taiwan parte del proprio territorio e destinata alla "riunificazione", anche non pacifica, con la Repubblica Popolare Cinese, e si oppone a ogni contatto con gli Usa.

L'arrivo della Pelosi a Taiwan è vissuto come un oltraggio, che mantiene toni altissimi contro la visita.

Oggi, il portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan del governo cinese, Ma Xiaoguang, ha lanciato un nuovo duro monito, parlando di "collusione con forze straniere" da parte di Taiwan, che porterà l'isola alla "auto-distruzione" e la getterà "nell'abisso del disastro".