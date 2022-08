Pelosi ha lasciato la Malaysia, ora è attesa a Taiwan. La diretta

AGI - "La Cina farà tutto ciò che è in suo potere per proteggere la sua sovranità e integrità territoriale" se la presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, visiterà Taiwan: lo ha detto in un briefing con la stampa l'inviato cinese alle Nazioni Unite, Zhang Jun.

"La Cina si oppone fermamente a qualsiasi interferenza nei suoi affari interni da parte di forze esterne", ha rimarcato l'ambasciatore cinese. "Sta osservando molto da vicino" quel che avviene, ha insistito il diplomatico, il quale ha ricordato che "il principio 'una sola Cina' è una linea rossa nelle relazioni di Pechino con gli altri Paesi. "Non permetteremo a nessuno - ha aggiunto - di valicarlo".

Zhang Jun ha anche avvertito che la visita minerebbe le relazioni Cina-Stati Uniti e Washington dovrebbe "sopportare tutte le conseguenze".

L'aereo della presidente della Camera Usa, Nancy Pelosi, dovrebbe arrivare a Taiwan alle 22:20 ora locale (le 16:20 in Italia), atterrando all'aeroporto di Songshan a Taipei. Pelosi dovrebbe soggiornare all'Hotel Hyatt nel distretto di Xinyi e avere alcune attività pubbliche tra cui l'incontro con la presidente taiwanese.

La speaker della Camera statunitense rimarrà nell'isola - che Pechino considera una provincia 'ribelle' - fino a mercoledì pomeriggio, quando ripartirà per riprendere il suo tour asiatico. Lo scrivono i media locali. Pure la stampa Usa sostiene che la visita si terrà anche se fonti del suo entourage hanno fatto sapere che potrebbe essere cancellata all'ultimo minuto.

Se confermata, si tratterà della visita ufficiale statunitense di più alto livello nell'isola degli ultimi decenni, in particolare la più alta in 25 anni dopo quella dell'allora speaker Newt Gingrich nel 1997. Pelosi ha cominciato il suo tour in Asia domenica senza rivelare se Taiwan sia nel suo itinerario. Ma la Cina, che rivendica Taiwan come parte del suo territorio, ha reagito con furia alle notizia di una possibile visita.

Allarme bomba all'aeroporto Taoyuan di Taipei Allarme bomba all'aeroporto Taoyuan, uno dei due scali della capitale di Taiwan, Taipei. Secondo quanto riporta l'agenzia di Taiwan Central News Agency, che cita la polizia aeroportuale, è stata inviata una squadra di agenti per garantire la sicurezza dello scalo e dei voli, dopo che è arrivata la minaccia di tre ordigni esplosivi alla società che gestisce l'aeroporto, a poche ore dal previsto atterraggio sull'isola della speaker democratica della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi. ALERTE - L'aéroport Taoyuan de Taipei a reçu 3 alertes à la bombe dans le but de perturber la visite de Nancy #Pelosi à #Taiwan



Le bureau de la police de l'aviation a déclaré avoir été informé que trois engins explosifs seraient placés dans l'aéroport. pic.twitter.com/wuIvtpoKLT — MoneyRadar (@MoneyRadar_FR) August 2, 2022 Secondo le ultime indiscrezioni, Pelosi e la sua delegazione dovrebbero atterrare all'altro scalo di Taipei, l'aeroporto Songshan, che è sia civile che militare, ma l'allerta per la prevista visita rimane alta a Taipei per la forte irritazione mostrata da Pechino alle voci sulla missione. La minaccia di attentato risale alla mattina di oggi, prosegue l'agenzia di Taiwan, ma finora non è stato trovato nulla di sospetto, e sono incorso ulteriori indagini.

Le Borse europee ampliano le perdite sulle tensioni Usa-Cina Le Borse europee procedono negative condizionate dalle tensioni geopolitiche tra Usa e Cina causate dalla visita della presidente della Camera americana, Nancy Pelosi, che è arrivata in Malesia e dovrebbe visitare anche Taiwan. A Francoforte il Dax cede lo 0,74%, a Londra l'Ftse 100 è sulla parita a -0,07%, a Parigi il Cac 40 cala dello 0,60%. A Milano l'Ftse Mib segna -0,85%.

Nancy Pelosi ha lasciato la Malaysia ed è attesa in serata a Taipei La presidente della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha lasciato Kuala Lumpur, dopo gli incontri avuti oggi in Malaysia, seconda tappa del tour asiatico dell'82enne speaker democratica. La partenza dell'aereo di Pelosi è segnalata dal sito web di FlightRadar24, citato dall'agenzia Reuters, e sarebbe partito da Kuala Lumpur alle 15.42 locali, nonostante non ci siano conferme della presenza a bordo di Pelosi e della delegazione da lei guidata. L'attesa è, ora, per il previsto atterraggio all'aeroporto Songshan di Taipei, che secondo le indiscrezioni pubblicate oggi dal quotidiano di Taiwan Liberty Times, è previsto per le 22.20 ora locale, le 16.20 in Italia. Pelosi dovrebbe alloggiare al Grand Hyatt Hotel della capitale di Taiwan, o al Marriott, e procedere con le attività pubbliche nella mattina di domani, prima di lasciare l'isola nel pomeriggio del 3 agosto.

Pechino: gli Usa stanno oltrepassando i limiti consentiti Gli Stati Uniti stanno andando oltre i limiti consentiti sulla questione di Taiwan: lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, commentando in una conferenza stampa la visita di Nancy Pelosi prevista nel pomeriggio. "Gli Stati Uniti sfidano costantemente la Cina sulla questione di Taiwan, superano la linea rossa e i limiti di ciò che è consentito", ha sottolineato Chunying. "Il governo e il popolo cinesi - ha concluso - sosterranno fermamente la loro sovranità, i loro interessi di sicurezza e la loro integrità territoriale".

Per la portavoce degli Esteri russa gli Usa stanno "destabilizzando il mondo" "Washington sta destabilizzando il mondo". Lo ha scritto su Telegram la portavoce della diplomazia russa, Maria Zakharova, riferendosi alla questione di Taiwan, dove oggi è attesa la visita della speaker della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi.

"Negli ultimi decenni - osserva poi Zakharova - non c'è stato un solo conflitto che sia stato risolto, mentre molti sono stati provocati".

Pechino avverte: "Gli Usa pagheranno un prezzo se Pelosi visiterà l'isola" Nel caso in cui la speaker della Camera Usa Nancy Pelosi facesse una visita a Taiwan, "la parte statunitense sarà responsabile e pagherà il prezzo per aver minato gli interessi della sicurezza sovrana della Cina". Lo ha detto il portavoce del ministero degli esteri cinese, Hua Chunying in una conferenza stampa.

"Misure risolute" dalla Cina se Pelosi andrà per la "strada sbagliata" La Cina avverte che prenderà "misure risolute" se la speaker della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, prenderà la "strada sbagliata" nella sua prevista visita a Taiwan. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying, a capo del Dipartimento Informazione del ministero, che sta parlando oggi, a poche ore dalla prevista visita. La posizione cinese è "molto chiara", ha detto. "Prenderemo misure risolute per garantire la sovranità e i nostri interessi".

Secondo alcuni media Pechino avrebbe mobilitato anche due portaerei Secondo il quotidiano taiwanese Zhongguo Shibao, che cita una fonte militare anonima, fra le navi militari cinesi mobilitate ci sono anche due portaerei: la "Liaoning" e la "Shandong", che hanno recentemente lasciato i porti delle città di Qingdao (provincia orientale dello Shandong) e Sanya (provincia meridionale dell'isola di Hainan). Il giornale non dice tuttavia quando esattamente queste portaerei hanno lasciato i porti e dove si stanno dirigendo precisamente.

Le Borse europee aprono in calo per le tensioni Usa-Cina Le Borse europee aprono in calo e deboli condizionate dalle tensioni geopolitiche tra Usa e Cina causate dalla visita della presidente della Camera americana, Nancy Pelosi, che è arrivata in Malesia e dovrebbe visitare anche Taiwan. A Francoforte il Dax cede lo 0,40% a 13.425,93 punti, a Londra l'Ftse 100 è sulla parita a -0,03% a 7.411,15 punti, a Parigi il Cac 40 cala dello 0,24% a 6.421,57 punti. A Milano l'Ftse Mib segna -0,14%.

Taiwan: aerei da guerra cinesi sullo Stretto Nelle ultime ore aerei da guerra cinesi sono stati avvistati in prossimità della linea mediana dello Stretto di Taiwan e navi da guerra cinesi sono presenti non lontano dalla linea di separazione: lo riporta l'agenzia di stampa Reuters nel giorno in cui è attesa la visita della speaker della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi. L'agenzia russa Tass riferisce che l'esercito cinese ha iniziato le esercitazioni nel Mar Cinese Meridionale. Secondo la China Maritime Security Administration, l'esercitazione durerà fino al 6 agosto. Queste non sono le unici esercitazioni che la Cina sta conducendo in mare in questi giorni. Venerdì scorso sono infatti iniziate altre esercitazioni in quattro aree del Mar Cinese Meridionale, nelle acque delle province di Guangdong e Hainan. Sabato si sono svolte esercitazioni a fuoco vivo nelle acque della provincia orientale del Fujian, che è condivisa dallo stretto con Taiwan. Una colonna di quelli che sembrano essere ZBL-09 e un concentramento di truppe e mezzi fotografati in un porto nel Fujian, questi mezzi starebbero partecipando alle esercitazioni militari per "mostrare i muscoli" per la visita della Pelosi a Taiwan. pic.twitter.com/r8Lzu2PH66 — OSINT-I (@OSINTI1) August 2, 2022

Taipei: determinati a difenderci dalle minacce della Cina Nel giorno in cui è attesa la visita della speaker della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, il ministero della Difesa di Taiwan si dice "determinato" a proteggere l'isola dalle crescenti minacce cinesi e "capace e sicuro" di poterlo fare. "Stiamo preparando meticolosamente diversi piani e truppe adeguate saranno dispiegate per dare una risposta secondo le regole stabilite per le situazioni di emergenza e in base alla minaccia del nemico", aggiunge il dicastero in una nota.

Caccia e navi da guerra cinesi vicino alla linea mediana dello stretto In attesa della possibile visita di Nancy Pelosi, la speaker della Camera statunitense a Taipei, diverse aerei da guerra cinesi hanno volato vicino la linea mediana che divide lo stretto di Taiwan: lo ha riferito una fonte alla Reuters. Secondo la fonte, oltre ai caccia, anche navi da guerra si sono avvicinati alla linea di demarcazione non ufficiale nello Stretto. 8 Mirages of Taiwan preparing to escort Pelosi jet!!! pic.twitter.com/6nWwUo90Tm — Middle East Daily (@MEPaper1090) August 2, 2022

Taiwan rafforza il livello di allerta dell'esercito Taiwan ha "rafforzato" il livello di allerta in combattimento in previsione della possibile visita della presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, a Taipei. Lo ha reso noto il ministero della Difesa.