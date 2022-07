L'accusa di Kiev: "Bombe al fosforo sull'Isola dei Serpenti"

Il Pentagono ha annunciato nuovi fondi per l'Ucraina del valore di 820 milioni di dollari in armi e munizioni. Si tratta del 14esimo pacchetto di aiuti e comprende tra l'altro due sistemi di difesa aerea, nuove munizioni per i lanciarazzi di precisione Himars inviati il mese scorso, fino a 150 mila colpi di artiglieria da 155mm e quattro radar. "Gli Usa continuano a lavorare con gli alleati e partner per fornire all'Ucraina le capacità per affrontare i suoi requisiti in evoluzione sul campo di battaglia", ha sottolineato il portavoce della Difesa, Todd Breasseale.

"Nel difficile momento della lotta per la libertà, i veri amici come la Norvegia sono accanto all'Ucraina". Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, accogliendo a Kiev il premier norvegese, Jonas Gahr Store, con il quale ha discusso del "rafforzamento della pressione delle sanzioni" sulla Russia. "Grazie per la visita e l'assistenza" all'Ucraina, "non lo dimenticheremo mai", ha aggiunto il leader di Kiev.

Many more civilian casualties with at least 19 people killed and 38 wounded by Russian attacks in #Odesa region. These attacks on civilians have to stop immediately. Those responsible for acts amounting to war crimes will be held to account in accordance with international law.

Today we propose €1 billion for Ukraine. The first part of the macro-financial assistance package announced in May. It will help meet urgent needs in the country. The EU will keep on providing relief to Ukraine and in a longer-term support its reconstruction. pic.twitter.com/Ln3FCP4iUj

L'Ucraina ritiene il borshch un piatto nazionale, anche se è molto apprezzato anche in Russia e in altri Paesi dell'ex Unione Sovietica e in Polonia. La cultura ucraina del borshch "è stata iscritta nell'elenco dell'Unesco del patrimonio culturale immateriale che necessita di urgente salvaguardia", ha affermato un comitato dell'Agenzia Onu per la cultura

L'Unesco ha iscritto la cultura che circonda la zuppa di barbabietola, conosciuta come borshch in Ucraina, nella sua lista del patrimonio culturale in via di estinzione, un riconoscimento richiesto con urgenza da Kiev dopo l'invasione da parte della Russia, che ha sempre contestato la paternità ucraina del piatto.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si recherà a Parigi lunedì per una cena con il capo di Stato francese Emmanuel Macron. Lo ha annunciato il portavoce del governo tedesco. "Lunedi' 4 luglio, il cancelliere Olaf Scholz si recherà in Francia. Incontrerà il presidente Emmanuel Macron a Parigi", ha detto Stefen Hebestreit in una conferenza stampa.

Papa, l'Onu è impotente perché senza poteri

"Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'era molta speranza nelle Nazioni Unite. Non voglio offendere, so che ci sono ottime persone che lavorano, ma a su questo punto non hanno il potere di imporsi". Lo ha detto Papa Francesco in una intervista all'agenzia argentina Telam.

"Contribuiscono sì a evitare guerre, e penso a Cipro, dove ci sono truppe argentine. Ma per fermare una guerra, per risolvere una situazione di conflitto come quella che stiamo vivendo oggi in Europa, o come quelle vissute in altre parti del mondo, non hanno alcun potere. Senza offesa. È solo che la costituzione di cui dispongono non dà loro potere", aggiunge.

Ci sono alcune istituzioni benemerite che sono in crisi o, peggio ancora, che sono in conflitto. Quelle in crisi mi fanno sperare in un possibile progresso. Ma quelle in conflitto sono impegnate a risolvere questioni interne. In questo momento servono coraggio e creatività. Senza questi due elementi, non avremo istituzioni internazionali che possano aiutarci a superare questi gravissimi conflitti, queste situazioni mortali di morte", dice ancora il Papa.