Il mese di maggio è stato uno dei più caldi di sempre

AGI - A livello globale, maggio 2022 è stato il quinto più caldo di sempre, con temperature record di 5-7 gradi sopra la norma in alcune parti dell'Europa sud-occidentale. È quanto emerge dai dati del sistema europeo di monitoraggio satellitare del clima Copernicus, precisando che a maggio è stato raggiunto lo stesso livello di calore degli stessi mesi del 2018 e del 2021.

Nel suo consueto bollettino mensile sull'andamento del riscaldamento globale, il sistema europeo evidenzia come per l'Europa maggio 2022 sia stato segnato da 31 giorni di nuovi record di temperatura, tra ondate di calore precoci e morsa della siccità sui Paesi mediterranei.

Nello specifico in diverse aree dell'Europa sud-occidentale sono stati registrati record di temperatura, in alcuni casi senza precedenti da oltre 100 anni, mentre la parte orientale e centrale del vecchio continente è rimasta su valori ben più bassi della media, dividendo di fatto l'Europa in due.

Facendo una media generale, Copernicus valuta che questa primavera europea è stata un po' più fresca della media del periodo 1991-2020. Per Copernicus la causa è da ricercare "nell'influenza di venti dal Sahara che è stata più calda della media nell'estremo settore occidentale".

In Francia, i rilievi hanno evidenziato il mese di maggio più caldo dal 1900, con molti record di temperatura superati a livello locale, da 5 a 7 gradi oltre la media di stagione. Ad esempio a Digne (Sud) la colonnina di mercurio ha toccato i 34,3 gradi e in cima al Pic du Midi, oltre 2880 metri di altezza, la notte del 21 maggio la temperatura non e' mai scesa sotto i 10 C.

In Spagna, è stata la città di Jaèn ad aver registrato nuovi record di temperatura diurna e i valori piu' alti di temperatura minima per il mese di maggio. L'ondata di calore eccezionale ha toccato anche il Portogallo nella prima parte del mese, mentre nei successivi 15 giorni si sono verificate alcune notti eccezionalmente calde.