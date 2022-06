Nove feriti in una sparatoria in un centro commerciale a Phoenix

AGI - Nove persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in un centro commerciale a Phoenix, nello Stato americano dell'Arizona. Lo riporta l'emittente Cbs, e altri media americani, secondo cui tre dei feriti sono in gravi condizioni.

UPDATE: Total of 9 people shot, 3 have life-threatening injuries. No arrests made. https://t.co/QqxNqILYfi — ABC15 Arizona (@abc15) June 4, 2022