Alle primarie repubblicane per il Senato della Pennsylvania vince il candidato di Trump

AGI - E' il candidato di Donald Trump, il chirurgo e personaggio televisivo Mehmet Oz, ad aggiudicarsi il seggio senatoriale in Pennsylvania. L'ex finanziere David McCormick ha riconosciuto la vittoria di Oz, mentre era ancora in corso il riconteggio dei voti, determinato dal margine risicato del candidato del tycoon. Oz aveva un vantaggio di meno di mile voti. La decisione di McCormick arriva in uno dei contesti cardine delle elezioni di Midterm. Il finanziere McCormick parlando al party di chiusura di campagna elettorale in un hotel di Pittsburgh ha dichiarato di aver chiamato Mehmet Oz "per congratularmi con lui per la sua vittoria".

Oz a novembre dovrà confrontarsi con il governatore dello Stato, John Fetterman, candidato democratico che ha conquistato le primarie del suo partito per quel seggio. Oz ha una piccola storia nel partito Repubblicano, ma ha una amicizia lunga 20 anni con Trump. Se fosse eletto, sarebbe il primo senatore musulmano.