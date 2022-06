Nuova strage in America. Un uomo ha ucciso 4 persone in un ospedale

AGI - Nuova strage negli Stati Uniti dopo l'eccidio dei bambini a Uvalde. Un uomo è entrato in un ospedale di Tulsa, in Oklahoma, e ha aperto il fuoco con una pistola e un fucile. Il bilancio è di 5 morti, tra cui lo stesso aggressore che si sarebbe tolto la vita.

La sparatoria è avvenuta in un edificio nel policlinico Saint Francis vicino alla 61esima strada e Yale. La polizia ancora non ha identificato l'assalitore che intorno alle 17 (ora locale) ha aperto il fuoco al secondo piano del Natalie Building. La polizia non ha identificato nemmeno una delle vittime, mentre i feriti sarebbero almeno 10

L'aggressore voleva colpire un medico dell'ospedale, riferisce la Cnn.