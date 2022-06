Malessere per la regina Elisabetta, niente messa di ringraziamento per i suoi 70 anni di regno

AGI - La regina Elisabetta II non parteciperà alla messa di ringraziamento per i suoi 70 anni di regno in programma domani alla Cattedrale di St Paul a Londra dopo aver accusato "un po' di disagio" nel primo giorno di celebrazioni del giubileo di platino. Lo ha annunciato Buckingham Palace. "La regina ha apprezzato molto la parata di oggi, ma ha accusato un certo disagio", si legge in una nota in cui si aggiunge che la decisione è stata presa con "grande riluttanza".

"In considerazione del viaggio e delle attività richieste per partecipare domani al National Service of Thanksgiving presso la cattedrale di Saint Paul, Sua Maestà con grande riluttanza ha deciso di non partecipare", si legge nel comunicato di Buckingham Palace. "La regina attende con impazienza di partecipare stasera alla cerimonia dell'accensione della fiaccola al castello di Windsor e vorrebbe ringraziare tutti coloro che hanno fatto di oggi un'occasione memorabile", aggiunge la nota.