Gli enti governativi russi avrebbero speso 8 milioni di dollari in VPN per aggirare la censura

AGI - Dall'invasione dell'Ucraina alla fine di febbraio, secondo il Tesoro Federale Russo sono stati 236 i contratti di appalto per la tecnologia VPN, per un valore di 9.8 milioni di dollari. Di questi 236, 188 sono appalti pubblici e valgono 8 milioni di dollari. Le istituzioni statali e le società regolate dalla legge sugli appalti pubblici con sede a Mosca hanno speso più di qualsiasi altra regione, un totale di 2,4 milioni di dollari.

Sono alcuni dei numeri del rapporto di Top10VPN, uno dei principali siti dedicati alle Virtual Private Network, le VPN. “Abbiamo aiutato milioni di cittadini di Internet in oltre 195 paesi a trovare la VPN giusta per proteggere la propria privacy online. La nostra missione è rendere la privacy digitale semplice per tutti, quindi pubblichiamo regolarmente ricerche e guide indipendenti per migliorare la consapevolezza” si legge sul sito. In questo particolare caso Top10VPN dichiara di aver “analizzato il database ufficiale degli appalti pubblici della Russia gestito dal Tesoro federale”.

Una VPN è necessaria per continuare ad avere accesso a informazioni provenienti dall’estero, quelle di Internet, alle testate giornalistiche internazionali, alle pubblicazioni finanziarie locali e alle piattaforme di social media. Serve per aggirare il sistema di censura imposto da Putin e nascondere il proprio indirizzo IP, quindi l’identità digitale di chi naviga. Le VPN, reti private virtuali. Proprio così. Se accedere ai siti web stranieri è vietato, utilizzare una VPN non lo è. Ironia della sorte, la sede del Cremlino, Mosca, è anche il luogo in cui è stata spesa la maggior parte del denaro per la tecnologia VPN dall'invasione dell'Ucraina e le agenzie legislative hanno speso più di qualsiasi altro settore.

Top10VPN ha scoperto che la domanda delle VPN è volata in Russia a marzo (+2692%) in seguito all'invasione dell'Ucraina e da quando è iniziato il blocco delle principali piattaforme occidentali tra cui Facebook, Twitter e dei notiziari stranieri.

“Dall'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio, il governo russo - si legge nell’analisi - ha bloccato oltre 1.500 siti web nel tentativo di reprimere il dissenso. Nelle ultime settimane sono stati colpiti i notiziari locali, le emittenti internazionali, le piattaforme dei social media ei siti web delle organizzazioni della società civile”.

!Mentre il Cremlino continua a bloccare centinaia di siti Web per cercare di controllare la verità sull'invasione dell'Ucraina, i funzionari diventano sempre più dipendenti dalle VPN per mantenere l'accesso a informazioni vitali dall'estero", ha dichiarato a Business Insider Samuel Woodhams, uno degli autori del rapporto.

"Data l’estensione delle restrizioni sui contenuti, non sorprende che i funzionari, come i cittadini, stiano cercando di aggirare i divieti. La tecnologia VPN svolge anche un ruolo cruciale nel consentire il lavoro remoto sicuro e nel migliorare in generale la sicurezza operativa", ha aggiunto Woodhams.

Woodhams ha anche detto che sebbene i funzionari statali stiano spendendo milioni per le VPN, esistono rapporti secondo cui la Russia sta cercando di interrompere comunque l'accesso alla VPN.