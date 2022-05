Trudeau annuncia il "blocco" della compravendita di pistole

AGI - Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha annunciato che il suo governo introdurrà una nuova legislazione che condurrà al "blocco nazionale" della compravendita di pistole La decisione, che giunge dopo la strage di Uvalde, dovrà però fare in conti con il parlamento, in cui i Liberali non hanno la maggioranza dei seggi.

"Non sarà più possibile - ha spiegato Trudeau ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa - comprare, vendere, trasferire o importare pistole dovunque in Canada. In altre parole, stiamo mettendo un limite al mercato delle pistole".

In case you missed it: We introduced legislation earlier today that, if passed in Parliament, will further strengthen Canada’s gun control laws. For more on what that means and why we’re taking these steps, watch this video and click this link: https://t.co/BYcdjI2mHe pic.twitter.com/2slVfkm6gY