Raggiunto l'accordo al vertice Ue sull'embargo del petrolio russo

AGI - "Raggiunto l'accordo per vietare l'esportazione di petrolio russo nell'Ue. Copre immediatamente più di 2/3 delle importazioni di petrolio dalla Russia, tagliando un'enorme fonte di finanziamento per la sua macchina da guerra. Massima pressione sulla Russia per porre fine alla guerra". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

#Unity



Agreement to ban export of Russian oil to the EU.



This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine.



Maximum pressure on Russia to end the war.



#EUCO — Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022

L'accordo sull'embargo al petrolio russo raggiunto al vertice Ue copre "immediatamente più di 2/3 delle importazioni di petrolio dalla Russia, tagliando un'enorme fonte di finanziamento per la sua macchina da guerra". Ha aggiunto Michel.

"Il pacchetto di sanzioni" approvato dai leader Ue "include altre misure incisive - ha annunciato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel - esclusione dal sistema swift della più grande banca russa Sberbank, vietate altre tre emittenti statali russe e sanzionate le persone responsabili di crimini di guerra in Ucraina".

"Il Consiglio europeo è pronto a concedere all'Ucraina 9 miliardi di euro" in sostegno macrofinanziario. Ha scritto su Twitter Charles Michel. "Insieme al G7, continueremo ad aiutare l'Ucraina a far fronte ai suoi bisogni immediati di liquidita'", ha aggiunto Michel.

Von der Leyen: con embargo taglio 90% petrolio russo

"Accolgo con favore l'accordo al Consiglio europeo di stasera sulle sanzioni petrolifere contro la Russia. Ciò ridurrà effettivamente circa il 90% delle importazioni di petrolio dalla Russia nell'Ue entro la fine dell'anno". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un tweet.