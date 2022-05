Chi sono i due ex sindaci che si sfideranno al ballottaggio per la presidenza della Colombia

AGI - Due ex sindaci - uno di sinistra e uno indipendente - si contenderanno la presidenza colombiana il 19 giugno, dopo essere usciti vincitori dal primo turno di domenica 29 giugno. Gustavo Petro, 62 anni, spera di diventare il primo presidente colombiano di sinistra - e il primo ex guerrigliero - avendo ottenuto più del 40% dei voti contro il 28% del candidato Rodolfo Hernandez, 77 anni, arrivato a sorpresa secondo.

La sinistra punta su Petro, ex guerrigliero

Petro è stato sindaco di Bogotà dal 2012 al 2015, un periodo non privo di polemiche e che ha dato vita a racconti poco lusinghieri su presunte tendenze dispotiche. È entrato nella corsa alle presidenziali del 2022, la sua terza, come sedicente guerriero per gli emarginati - neri e indigeni, poveri e giovani - promettendo di affrontare la fame e la disuguaglianza. Padre di sei figli è descritto come un buon oratore, anche se non necessariamente carismatico. È un appassionato di mappe e un appassionato di social media.

Nato in una famiglia di mezzi modesti sulla costa caraibica della Colombia, Petro ha abbracciato la politica di sinistra da adolescente, dopo il colpo di Stato del 1973 in Cile che ha destituito il primo leader marxista eletto al mondo, Salvador Allende. A 17 anni si unì al gruppo di guerriglia urbana M-19, ma iha ricordato anche recentemente che il suo ruolo nei decenni di sanguinosa guerra civile colombiana fu quello di organizzatore, mai di combattente.

Catturato dall'esercito nel 1985, dichiarò di essere stato torturato prima di trascorrere quasi due anni in carcere con l'accusa di detenzione di armi. Fu liberato e l'M-19 firmò un accordo di pace con il governo nel 1990. Da allora è stato senatore e sindaco.

I critici di Petro hanno cercato di dipingerlo come un populista radicale che porterà al collasso economico in stile venezuelano. Tuttavia, ha inveito contro il dominio da "repubblica delle banane" del vicino colombiano e ha giurato che non ci saranno espropri sotto il suo controllo.

Ha dichiarato di voler riaprire i negoziati con l'ultimo gruppo guerrigliero colombiano, l'ELN, e di voler smantellare pacificamente il traffico di droga. Petro si è prefisso di affrontare il problema del cambiamento climatico, in modo alquanto controverso, eliminando gradualmente l'esplorazione del petrolio greggio, un'importante fonte di reddito per la Colombia.

Hernandez, un 'Trump' anti-corruzione

Il "Donald Trump" della Colombia, Rodolfo Hernandez, è invece un uomo d'affari e uomo politico. Venuto fuori a sorpresa come rivale di Petro, superando il candidato di destra che i sondaggi davano al secondo posto. Non allineato ad alcun partito politico e in corsa con un programma anti-corruzione, Hernandez - l'autoproclamato "Re di TikTok" - è stato definito dai media un Donald Trump colombiano.

La sua strategia viene descritta come priva di una dottrina politica chiaramente di destra o di sinistra. Nel giro di poche settimane ha fatto un'inversione di rotta, passando dal sostegno al fracking e all'uso del veleno glifosato per distruggere le coltivazioni di coca, al rifiuto di entrambi.

Recentemente ha dovuto ritrattare un'espressa ammirazione per Adolf Hitler, spiegando che in realtà intendeva dire "Albert Einstein". Le proposte di Hernandez includono la chiusura delle ambasciate per pagare i prestiti agli studenti e l'obbligo di andare al mare almeno una volta nella vita per tutti i colombiani.

Ha promesso di ristabilire i legami diplomatici con il Venezuela, ma minaccia allo stesso tempo di deportare centinaia di migliaia di migranti dal Paese vicino. Hernandez "rientra chiaramente nel mondo del populismo", ha dichiarato all'AFP la politologa Angela Rettberg dell'Università di Los Andes. Gran parte del suo successo, ha detto, nasce nella sua capacità di "comunicare in modo molto semplice utilizzando un linguaggio colloquiale".

Ingegnere di formazione, Hernandez ha fatto fortuna costruendo case popolari nella natia Piedecuesta, vicino al confine con il Venezuela, negli anni Settanta. Ha ricoperto un solo mandato come sindaco di Bucaramanga, la città più grande della regione, dal 2016 al 2019, ed è oggetto di un'indagine per presunti appalti illeciti che risale a quel periodo.

Come sindaco, è diventato noto a livello nazionale per le trasmissioni settimanali su Facebook in cui rispondeva alle domande dei cittadini e per i suoi scontri pubblici con i consiglieri comunali che accusava di essere dei "topi" ladri. Nel 2018, Hernandez è stato sospeso per tre mesi per aver schiaffeggiato un consigliere.

Oggi, uno degli slogan della sua campagna elettorale invita gli elettori a "schiaffeggiare la corruzione". Hernandez ha seguito il voto di domenica in costume da bagno, bevendo birra accanto alla piscina di casa, secondo i video diffusi dai media, che evita il pià possibile.