Quadrante: i russi avanzano nel Donbass, Zelensky è a Kharkiv

AGI - Le forze russe proseguono l'avanzata nel Donbass continuando a bombardare pesantemente le città. La situazione a Lysychansk è "significativamente peggiorata", ha scritto su Telegram il governatore della regione di Lugansk, Sergiy Gaiday.

"Un missile russo è caduto su un edificio residenziale, una ragazza è morta e quattro persone sono state ricoverate in ospedale", ha aggiunto. Sull'altra sponda del fiume Donets le forze russe "hanno effettuato operazioni d'assalto nell'area della città di Severodonetsk", secondo lo stato maggiore ucraino. I combattimenti in città stavano avanzando strada dopo strada, ha spiegato Gaiday.

Nella città assediata, dove si stima che rimangano circa 15mila civili, un funzionario locale ha affermato che i continui bombardamenti hanno reso sempre piu' difficile gli spostamenti. Anche l'approvvigionamento idrico è sempre piu' instabile e i residenti sono rimasti per piu' di due settimane senza una connessione al telefono cellulare, ha aggiunto.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver distrutto un arsenale delle forze armate ucraine nella città sudorientale di Kryvyi Rih con "missili ad alta precisione a lungo raggio". Le forze russe hanno anche preso di mira un sistema di difesa antiaerea ucraino vicino a Mykolaivka nella regione di Donetsk, nonchè una stazione radar vicino a Kharkiv e cinque depositi di munizioni, uno vicino a Severodonetsk.

E proprio Severodonetsk è il "principale obiettivo della Russia", ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che oggi ha visitato le truppe nella regione di Kharkiv, annunciando di aver rimosso il capo della sicurezza della città per non essersi impegnato nella difesa del territorio. Infine, l'esercito ucraino ha affermato che ha iniziato una controffensiva nel Sud con un'avanzata significativa in direzione di Kherson.