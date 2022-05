Intelligence britannica, i russi non hanno il controllo del Donbass

AGI - La questione Ucraina è stata al centro di una telefonata tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il presidente russo, Vladimir Putin. Per il premier italiano "la crisi alimentare che si sta avvicinando avrà proporzioni gigantesche e conseguenze terribili". Il capo del Cremlino, però, accusa: "È Kiev che blocca i porti". E assicura il governo di Roma sul gas: "Continueremo a garantire forniture ininterrotte ai prezzi fissati nei contratti".

Il colloquio è stato voluto direttamente da Draghi: "È un'iniziativa che ho sentito il dovere di prendere per la gravità della crisi umanitaria che può toccare i più poveri del mondo".

Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, boccia il piano di pace italiano perché "non è serio" e ribadisce che "nessuno ci ha consegnato niente". Poi ammonisce l'Occidente: "Guai a fornire armi che colpiscano la Russia, sarebbe un passo verso una escalation".

La presidente dell'Europarlamento all'AGI, intanto, ammette come sia "difficile mantenere l'unità europea sulle sanzioni alla Russia. per il cancelliere tedesco, Scholz, "Mosca non deve vincere e non vincerà". Macron, infine, chiama Erdogan per chiedere di "rispettare la scelta di Svezia e Finlandia sulla Nato".



Intelligence britannica, continua l'accerchiamento di Severodonetsk Le forze di terra russe continuano il loro tentativo di circondare Severodonetsk e Lyschansk, catturando di recente diversi villaggi a nord-ovest di Popasna. Lo dice l'ultimo bollettino dell'intelligence militare britannica.

La Russia sta facendo pressioni sulla sacca di Severodonetsk sebbene l'Ucraina mantenga il controllo di più settori difesi, negando alla Russia il pieno controllo del Donbas. "Il raggruppamento delle Forze del Sud della Russia", continua il rapporto degli 007 di Londra, "probabilmente rimarrà incaricato di occupare il territorio dell'Ucraina meridionale. Negli ultimi giorni, la Russia ha con molta probabilità spostato i carri armati T-62, vecchi di 50 anni, dai depositi profondi nell'area di responsabilità delle Forze del Sud".

"I T-62", conclude l'intelligence militare britannica, "saranno quasi sicuramente molto vulnerabili alle armi anticarro e la loro presenza sul campo di battaglia mette in evidenza la carenza di attrezzature moderne e pronte per il combattimento in Russia".

Duma, la maggioranza del mondo sostiene la Russia "Gli Usa hanno perso il sostegno della maggioranza nel mondo. Gli ultimi voti alle Nazioni Unite mostrano che i Paesi che non supportano Washington rappresentano la maggioranza della popolazione mondiale". Lo ha scritto su Telegram il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin.

Due esempi, prosegue il politico russo, "all'inizio di marzo, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha esaminato la questione della condanna dell'operazione militare speciale in Ucraina. Quaranta Paesi si sono rifiutati di opporsi alla Russia, tra cui Cina, India, Iran, Iraq, Vietnam, Sud Africa, Algeria, Pakistan e altri. La popolazione di questi Stati è di 4,47 miliardi di persone, il 57,3% della popolazione mondiale".

"Secondo", ricorda Volodin, "ad aprile è stata presa in considerazione la questione della sospensione dell'adesione del nostro Paese al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Non hanno votato contro la Russia 82 Paesi, tra cui Cina, India, Brasile, Egitto, Indonesia, Pakistan, Iran, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Messico, Sud Africa, Malesia, Vietnam, Arabia Saudita, Singapore, Kenya. Si tratta di 5,93 miliardi di persone, il 76,2% della popolazione mondiale".

"Come si vede", denuncia il presidente della Camera alta russa, "spesso dietro le decisioni prese all'Onu a maggioranza di voti, in realtà, c'è una minoranza. Per questo il presidente Usa, Joe Biden, cerca di riformare l'Onu per mantenere la posizione degli Stati Uniti. Vuole disperatamente preservare il modello unipolare, divenuto obsoleto". "Bisogna capire", conclude, "che la maggioranza della popolazione mondiale è dalla nostra parte.

Tutti i tentativi di Washington e Bruxelles d'isolare la Russia sono falliti".

Onu, circa 4 mila civili morti da inizio conflitto in Ucraina Sono almeno 3.998 i civili morti nella guerra in Ucraina, secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite. Il dato è relativo al periodo che va dall'inizio dell'invasione russa, il 24 febbraio, al 25 maggio.

Secondo il bollettino Onu, i civili feriti sono almeno 4.693 feriti. In generale, però, le Nazioni Unite ammettono che i numeri effettivi delle vittime sono molto più elevati.

Morti e feriti sono in maggior parte causati da armi esplosive con un'ampia area d'impatto, compresi i bombardamenti di artiglieria pesante e lanciarazzi.

Cnn, gli Usa si preparano a fornire armi più potenti L'amministrazione Biden si sta preparando a inviare all'Ucraina armi più potenti. Lo riferisce la Cnn, citando fonti governative. In particolare, dopo richieste di alti funzionari ucraini e del presidente Volodymyr Zelensky, gli Usa manderanno sistemi missilistici avanzati a lungo raggio, parte di un più ampio pacchetto di assistenza militare e di sicurezza in Ucraina, che potrebbe essere annunciato già la prossima settimana. La richiesta ucraina è di avere il multiple launch rocket System, o Mlrs, che possono sparare una raffica di razzi per centinaia di chilometri; e l'high mobility artillery rocket system, o Himars, un sistema a ruote più leggere in grado di sparare molti degli stessi tipi di munizioni di Mlrs.