L'esultanza di Mosca: "Abbiamo il controllo del Mare d'Azov"

AGI - Il Mar D'Azov è completamente sotto il controllo russo: lo riferisce l'agenzia russa Ria Novosti citando responsabili della Crimea e di Zaporizhzhia. "I porti delle revioni di Zaporizhzhia e di Kherson non saranno mai più ucraini", ha detto un esponente del consiglio russo per l'amministrazione civile-militare di Zaporizhzhia, Vladimir Rogov, riecheggiando le parole pronunciate nei giorni scorsi dal vicepremier della Crimea che dal 2014 e' controllata dalla Russia, Georgy Muradov.

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskiy ha respinto nuovamente l'idea che il suo paese ceda una porzione di territorio per fare la pace con la Russia. "Editoriali sintomatici hanno cominciato ad apparire su alcuni media occidentali affermando che l'Ucraina dovrebbe accettare i cosiddetti compromessi difficili rinunciando al territorio in cambio della pace", ha detto nel suo discorso notturno.

Il ministero della Difesa russo ha annunciato l'apertura di due corridoi umanitari per l'uscita in sicurezza delle navi straniere dal porto di Mariupol in direzione del Mar Nero e da altri sei porti del sud dell'Ucraina. "Per l'uscita sicura delle navi straniere dal porto di Mariupol è stato organizzato dalle 8 un corridoio umanitario lungo 115 miglia e largo 2 miglia in direzione del Mar Nero", ha annunciato Mikhail Mizintsev, capo del Centro di controllo della difesa nazionale russa.

Le proteste online dei militari filorussi nel Donbass Si diffonde il malcontento fra i militari delle regioni filorusse del Donbass, mobilitati con la forza da Mosca per combattere senza un'adeguata preparazione. Lo segnala l'americano Institute for the Study of war citando i cosiddetti "milblogger", ovvero i diari di guerra online dei soldati al fronte. In particolare, scrive l'Isw nel suo bollettino di oggi, l'ex ufficiale del servizio di sicurezza federale russo Igor Girkin (noto anche con lo pseudonimo di Igor Strelkov, che ha 360 mila follower, ha diffuso il messaggio di un soldato sulle proteste da parte di un battaglione della autoproclamata repubblica di Donetsk. I militari accusano i comandi di avere iniziato l'invasione con riserve insufficienti e forze non preparate, poco armate. Inoltre, i soldati accusano di non essere stati pagati dall'inizio della "operazione speciale". Al di là della autenticità dei video diffusi, secondo l'ISW le notizie sulla protesta è il termometro di un cambiamento della percezione generale della guerra in Russia, poiché si tratta di "voci russe precedentemente pro-Cremlino".

Intelligence Gb, pesanti perdite tra le forze d'élite russe L'esercito russo sta registrando perdite significative in molte delle sue unita' d'élite. Le forze aviotrasportate sono state pesantemente coinvolte in diverse operazioni fallimentari dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Lo riferisce l'intelligence britannica nel suo ultimo aggiornamento, ricordando il tentativo, fallito, di avanzare su Kiev attraverso l'aeroporto di Hostomel a marzo, lo stallo, da aprile, dell'offensiva a Izyum da aprile e le recenti e costose traversate fallite del fiume Siverskyi Donets. Le forze aviotrasportate sono composte da circa 45.000 uomini, principalmente soldati professionisti a contratto. Sono state impiegate in missioni più adatte alla fanteria corazzata più pesante e ha subito pesanti perdite durante la campagna, che probabilmente riflette una cattiva gestione strategica di questa capacità e l'incapacità della Russia di garantire la superiorità aerea.