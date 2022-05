Mosca, da oggi le navi straniere potranno lasciare Mariupol  

AGI - Il ministero della Difesa russo ha annunciato l'apertura di un corridoio umanitario per l'uscita in sicurezza delle navi straniere dal porto di Mariupol in direzione del Mar Nero. "Per l'uscita sicura delle navi straniere dal porto di Mariupol è stato organizzato dalle 8 un corridoio umanitario lungo 115 miglia e largo 2 miglia in direzione del Mar Nero", ha annunciato Mikhail Mizintsev, capo del Centro di controllo della difesa nazionale russa.

"A seguito di una serie di misure adottate dalla Marina russa, il pericolo di mine nelle acque del porto di Mariupol è stato eliminato e si stanno adottando misure per ripristinare le infrastrutture portuali", ha affermato. A suo dire, "in sei porti - Kherson, Nikolaev, Chernomorsk, Ochakov, Odessa e Yuzhny - 70 navi straniere provenienti da 16 Stati rimangono bloccate".

L' Ucraina tornerà ai colloqui con la Russia solo dopo che Mosca avrà restituito i territori conquistati dopo il 24 febbraio. Lo ha dichiarato il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, spiegando le sue condizioni per negoziati di pace in un'intervista alla testata giapponese NHK, rilanciata dall'agenzia Unian.

"Vogliamo riportare il nostro territorio ai confini pre-24 febbraio. Solo dopo potremo sederci al tavolo delle trattative", ha detto Zelensky, aggiungendo che senza la liberazione dei territori 'occupati' dalle truppe russe in questi tre mesi di ostilità, i colloqui di cessate il fuoco con la Russia "saranno difficili".

Il leader di Kiev ha ribadito che Donbass e Crimea sono ucraine ma ha ammesso che ora il compito principale e' la liberazione dei territori occupati dopo il 24 febbraio, data di inizio dell'invasione delle truppe di Mosca.

Gentiloni, a giorni possibili nuove sanzioni contro la Russia "Ci stiamo lavorando, penso che nei prossimi giorni non sia impossibile raggiungere ulteriori accordi". Così il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, sulla possibilità di un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, parlando con i giornalisti a margine dei lavoti del World Economic Forum.

Moglie comandante Azov, le loro condizioni soddisfacenti I soldati ucraini dell'Azovstal di Mariupol, consegnatisi ai russi nei giorni scorsi, sono detenuti in condizioni "soddisfacenti" e non vengono maltrattati. Il comandante del Battaglione Azov, Denis Prokopenko, che ha guidato la resistenza dentro l'acciaieria della città portuale ormai conquistata dai russi, si e' messo in contatto con sua moglie.

"Ha detto che sta bene e mi ha chiesto di me", ha riferito Kateryna Prokopenko, come riporta il Guardian. La connessione è stata interrotta prima che potesse parlare di se stesso in modo più dettagliato, ha aggiunto la donna, dicendo di avere comunque informazioni da altre fonti sulle condizioni di detenzione dei militari prigionieri. Secondo lei, le loro condizioni sono "soddisfacenti", viene data loro acqua e cibo e non hanno subito abusi.

Non e' noto se il comandante Prokopenko potesse parlare liberamente.

Kiev, 4 missili su Zaporizhzhia; un morto e tre feriti Diverse esplosioni sono state segnalate da testimoni oculari in piena notte a Zaporizhzhia. Lo riferisce il Kyiv Independent, spiegando che le forze russe hanno lanciato quattro missili contro la città, uno dei quali è riuscito a distruggere la difesa aerea ucraina. Una persona è stata uccisa e altre tre sono rimaste ferite nell'attacco.

Zelensky, le armi sono un investimento per la stabilità nel mondo Le truppe russe sono avanzate nell'Ucraina orientale, bombardando le citta' chiave e mirando a "distruggere tutto", ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky.

A tre mesi dall'inizio dell'invasione russa, Zelensky ha pianto le migliaia di uomini e donne ucraini morti e ha rinnovato l'appello a fornire armi pesanti ai partner stranieri, affermando che le armi per Kiev sono "il miglior investimento per la stabilità nel mondo".

Sergiy Gaidai, governatore della regione orientale di Lugansk, ha dichiarato che le forze russe stanno bombardando la citta' industriale di Severodonetsk con attacchi aerei, razzi, artiglieria e mortai nel tentativo di solidificare il controllo sulla provincia e di avanzare ulteriormente in Ucraina. "La situazione è molto difficile e purtroppo sta solo peggiorando. Peggiora di giorno in giorno e persino di ora in ora", ha dichiarato Gaidai in un video su Telegram. "L'esercito russo ha deciso di distruggere completamente Severodonetsk". Ha aggiunto: "Stanno semplicemente cancellando Severodonetsk dalla faccia della terra".

Zelensky, per il Donbass la Russia impiega tutte le forze "Occorrono molto tempo e una forza straordinaria per contrastare il vantaggio della Russia in termini di armi e attrezzature". Nel suo discorso quotidiano, scrive il Kiev Indipendent, il presidente Ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia ha impiegato "tutte le forze che le sono rimaste" per attaccare il Donbas. Zelensky ha anche detto che le conversazioni intercettate delle truppe russe chiariscono che "sono ben consapevoli che questa guerra non ha senso e che strategicamente il loro esercito non ha alcuna possibilità"