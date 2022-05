Quotazioni record per il francobollo del soldato che ha mandato al diavolo l'incrociatore russo 

AGI - È diventato già un oggetto di culto per collezionisti il francobollo emesso dall’Ucraina, dal nome “Russian Warship Go F**k Yourself!” , che celebra le gesta del soldato in servizio sull’Isola dei Serpenti il 24 febbraio, primo giorno dell’invasione russa, e che all’invito ad arrendersi arrivato via radio dall’ammiraglia russa Moskva ha risposto “Vai a farti fo…”.

È, inoltre, stata emessa una seconda edizione con la scritta “fatto” dove si vede lo stesso soldato ma all’orizzonte la nave russa non appare più.

Un annucio sul sito ebay



Sul sito di e-commerce ebay sono in vendita i folder dei francobolli con tanto di autografo dello stesso presidente ucraino Zelensky. Per aggiudicarsi la cartolina con i francobolli affrancati a Kiev si possono spendere anche 900 dollari.

Il francobollo celebrativo, già esaurito in tutti gli uffici postali ucraini, raffigura un soldato ucraino che fa ‘il dito medio’ all'ammiraglia russa nel Mar Nero Moskva, poi affondata. Per l’Ucraina la Moskva è affondata a seguito del lancio di un missile mentre il ministero della Difesa russo non ha mai confermato la versione sostenendo che sulla nave era scoppiato un incendio.

© Pavlo_Bagmut / NurPhoto / Afp

Ufficio postale di Kiev



Su ebay è possibile acquistare il francobollo singolo da un minimo di 20 a circa 30 euro. I folder con più francobolli arrivano fino a 200 euro mentre le buste con i francobolli affrancati sono messi in vendita fino a 900 euro. Si tratta di annunci fatti da venditori privati dall’Ucraina e che richiedono anche delle spese di spedizione elevate.