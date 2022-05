A New York non ci sono più cabine telefoniche

AGI - Addio all'ultima cabina telefonica in funzione a New York, sopravvissuta fino all'epoca degli smartphone in piena Manhattan, all'incrocio tra la 7th Avenue e la 50th Street, e su cui era ancora visibile il logo Bell System.

La cabina apparteneva alla compagnia Titan, che acquisì nel 2010 da Verizon le 1.300 cabine ancora rimaste per utilizzarle come supporti pubblicitari. Il colpo definitivo arrivò nel 2015, quando a New York cominciarono ad apparire i chioschi di ultima generazione - oggi sono duemila - che permettono agli utenti di usufruire di wi-fi, ricaricare il telefono e chiamare gratis.

Nella cerimonia celebrata oggi per commemorare la fine di un simbolo, il presidente del distretto di Manhattan, Mark Levine, ha espresso la sua ironia e nostalgia dicendo che le cabine telefoniche "ci fecero soffrire tutti allo stesso modo". E ha ricordato le monete perdute, le telefonate senza risposta, le attese, la ricerca di un apparecchio libero. Per gli irriducibili del vintage, restano ancora i simulacri di quattro cabine in West End Avenue, utilizzate da turisti e utenti Instagram per uno scatto nel passato.