Biden: "Useremo la forza militare per difendere Taiwan"

AGI - Il presidente Joe Biden ha detto che gli Stati Uniti useranno la forza militare per difendere Taiwan. Lo ha detto rispondendo a una precisa domanda in tal senso con un secco "Sì" nel corso della conferenza stampa congiunta a Tokyo, con il premier giapponese Fumoi Kishida, al termine del faccia-a-faccia.

Biden ha fatto capire che la risposta che il mondo sta dando alla crisi in Ucraina è anche un monito alla Cina, in caso pensasse d'invadere Taiwan; ha aggiunto che non pensa che l'invasione ci sarà, ma ha sottolineato che la Cina sta "giocando con il fuoco".