Quadrante: Mosca si prepara alla battaglia per Severodonetsk

AGI - Mentre gli ultimi difensori di Mariupol continuano ad arrendersi, le forze di Mosca si preparano alla battaglia per Severodonetsk, nel Lugansk. Le truppe russe stanno cercando di sfondare vicino a Popasna in direzione della città che, dopo la proclamazione della repubblica popolare di Lugansk nel 2014, è diventato il centro amministrativo dell'area della regione non ancora in mano ai separatisti.

Le forze russe potrebbero "raddoppiare i loro sforzi" per questa battaglia, "in parte per prevenire le critiche che stanno emergendo" in Russia per gli errori commessi durante l'operazione in Ucraina, sottolinea l'Institute for the Study of War (Isw), a proposito dei limitati progressi dell'offensiva a Sud Est.

Nell'intera area del Donbass, che comprende anche il Donetsk, le forze russe stanno conducendo "offensive lungo tutta la linea di contatto", ha avvertito il ministero della Difesa di Kiev. Lo stato maggiore ucraino ha segnalato "l'intensificazione dei bombardamenti sulla popolazione civile".

Il governatore del Lugansk, Sergiy Gaidai, ha comunicato oggi l'uccisione di quattro residenti e il ritrovamento di due corpi nel villaggio di Pryvillia. Altre sette persone, secondo le autorità regionale, sono morte nel Donetsk.

L'Isw segnala inoltre un'intensificazione del fuoco di artiglieria sulle installazioni di confine ucraine nelle regioni di Chernihiv e Sumy, a Nord, nelle ultime settimane, con 70 attacchi solo nella giornata di ieri.

Rimane sotto tiro anche Odessa, nella cui regione "un altro missile è stato lanciato dalle acque del Mar Nero", afferma un funzionario del distretto meridionale ucraino, spiegando che non ci sono stati danni "significativi" a cose o persone. La guerra sta entrando in una "fase prolungata", ha avvertito il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov.

Nell'acciaieria Azovstal di Mariupol rimane trincerato ancora un migliaio di soldati ucraini, ha riferito il leader dell'autoproclamata repubblica di Donetsk, Denis Pushilin. Secondo Mosca, da lunedì si sono arresi 959 combattenti che si trovavano nell'ultima roccaforte dei difensori della città.

In mattinata il ministero della Difesa russo aveva indicato che "nelle ultime 24 ore 694 combattenti, di cui 29 feriti, sono stati fatti prigionieri" e che "dal 16 maggio, 959 combattenti, di cui 80 feriti, sono stati fatti prigionieri". Secondo il ministero, 51 feriti sono stati ricoverati in ospedale a Novoazovsk, località sotto il controllo dei russi e dei loro alleati separatisti.

Il ministero non ha fornito indicazioni sulla sorte riservata a questi prigionieri, mentre le autorità russe hanno più volte indicato di considerare almeno alcuni di loro non come soldati ma come combattenti neonazisti.

Secondo Pushilin, "tutti coloro che sono in buona salute sono in custodia cautelare nella colonia di Elenovskaya". "Per quanto riguarda i criminali di guerra e coloro che sono nazionalisti, se hanno deposto le armi, spetterà al tribunale decidere il loro destino", ha aggiunto il leader separatista in una conferenza stampa organizzata nella città portuale, semidistrutta dai bombardamenti.

E il fuoco dell'artiglieria russa, riferisce lo stato maggiore ucraino, non avrebbe smesso di martellare l'acciaieria, allo scopo di mantenere il blocco delle unità di Kiev. Le strade di Mariupol, in cui sono dispiegate bandiere russe, oggi erano deserte, ha osservato un giornalista dell'Afp, che ha visto solo trenta auto in fila a una stazione di servizio. Secondo i residenti l'elettricità, che manca dal 3 marzo, non è stata ancora ripristinata.