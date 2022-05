Macron nomina il successore di Castex. Elisabeth Borne verso l'incarico 

AGI - Il premier francese Jean Castex ha riferito di aver presentato le dimissioni al presidente Emmanuel Macron. La nomina del suo successore verrà annunciata in serata e secondo l'emittente Bfmtv la scelta potrebbe ricadere su Elisabeth Borne.

"Grazie a JeanCastex, al suo governo e a tutta la sua squadra. Per quasi due anni ha agito con passione e impegno al servizio della Francia. Siamo orgogliosi del lavoro svolto e dei risultati raggiunti insieme", ha scritto sui suoi social il presidente.

Merci à @JeanCastex, à son gouvernement et à toute son équipe. Durant près de deux ans, il a agi avec passion et engagement au service de la France. Soyons fiers du travail accompli et des résultats obtenus ensemble. pic.twitter.com/AmJ2WkCety