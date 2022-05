Mosca: "Ammettere Svezia e Finlandia nella Nato è un errore che avrà conseguenze"

AGI - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha firmato il decreto con cui nomina il maggior generale Igor Tantsiura comandante delle Forze di difesa territoriale dell'esercito ucraino, sostituendo Yurii Halushkin che finora ricopriva questo incarico.

"Tutta la brutalità degli occupanti che l'Ucraina sta vivendo ogni giorno, porterà solo al fatto che i soldati russi che sopravviveranno porteranno indietro in Russia tutto questo male", ha spiegato ancora il presidente.

"Lo porteranno indietro perché si ritireranno", ha aggiunto, "è così che finirà tutta la febbrile attività dell'esercito russo e sono grato a tutti gli ucraini e alle ucraine che si stanno avvicinando a questo momento"

Sono inoltre circa 27.400 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo le ultime stime del ministero della Difesa di Kiev, riportate dai media locali. I numeri del ministero sulle perdite delle truppe di Mosca parlando di 200 velivoli, 1.200 carri armati e 164 elicotteri distrutti.

L'Austria: Putin ha reso la Nato più rilevante "Noi austriaci non siamo parte della Nato. Rispettiamo completamente il fatto che Svezia e Finlandia stiano pensando di farne parte, cosa che forse avverrà velocemente, ma è una loro decisione. L'Austria continuerà ad essere neutrale. Ma è un segnale forte per il presidente russo: lui ha reso la Nato più rilevante e ha ottenuto che altri Paesi si uniscano alla Nato. Quindi questa strategia gli si sta ritorcendo contro". Lo ha dichiarato il ministro austriaco per gli Affari europei e internazionali, Alexander Schallenberg, prima di entrare ai lavori del Consiglio Affari esteri dell'Ue.

Borrell: "Ci preoccupa molto la crisi economica globale" "Siamo molto preoccupati delle conseguenze di questa guerra in tutto il mondo. Affrontermeo una profonda crisi economica a causa dell'aumento dei prezzi dell'elettricità e del cibo. E dobbiamo unire le nostre forze per spiegare al mondo che ciò non è a causa delle sanzioni ma è a causa delle guerra. La Russia blocca l'export del grano ucraino e gli impedisce di raggiungere il mercato". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri Ue a Bruxelles.

Mosca: "Svezia e Finlandia nella Nato un errore con conseguenze" L'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato sarebbe un "errore" con "conseguenze di vasta portata" e un "cambio radicale" dello scenario globale. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, citato dai media russi.

Finlandia: sul sesto pacchetto discuteremo con Ungheria "Dalla Finlandia c'è il massimo sostegno alle sanzioni per dare un messaggio forte alla Russia e siamo anche a favore dell'inasprimento graduale delle restrizioni. La discussione è in corso". Lo ha dichiarato la ministra finlandese dell'ambiente, Emma Kari, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue a Bruxelles, rispondendo a una domanda sulla contrarieta' dell'Ungheria all'embargo al petrolio.

Kiev: a Severodonetsk bombe sull'ospedale, 9 feriti Le forze russe hanno sparato contro ospedale di Severodonetsk domenica: così Serhii Haidai, capo dell'amministrazione militare regionale di Luhansk, sul suo canale Telegram ufficiale. Secondo Haidai, 9 civili sono rimasti feriti e hanno ricevuto cure mediche presso il nosocomio, che ha continuato a funzionare durante i bombardamenti.

"Nell'ultimo giorno, gli orchi (un termine ucraino dispregiativo per le truppe russe) hanno effettuato 11 attacchi di artiglieria a Severodonetsk", ha aggiunto. I russi "hanno bombardato case, un impianto chimico, una scuola e un ospedale", ha concluso.

Austin all'omologo ucraino: "Il sostegno degli Usa è incrollabile" In una conversazione con il suo omologo ucraino Oleksii Reznikov, il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha ribadito il "sostegno incrollabile" di Washington "alla sovranita' dell'Ucraina" e garantito "l'assistenza nel campo della sicurezza per rafforzare la capacita' dell'Ucraina di contrastare l'aggressione russa".

