50 anni fa la fine dell'occupazione Usa, ma a Okinawa il malcontento è forte

AGI - Il Giappone commemora il 50° anniversario della restituzione dell'arcipelago di Okinawa, occupato dagli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale, ma resta forte il malcontento contro una presenza militare americana ancora importante, contro uno sfondo di crescenti tensioni regionali.

Se l'occupazione americana in Giappone terminò nel 1952, ci vollero altri vent'anni prima che le isole di Okinawa (sudovest), teatro di una sanguinosa battaglia dall'aprile al giugno 1945, tornassero a Tokyo. Sullo sfondo delle cerimonie ufficiali di domenica alla presenza del primo ministro giapponese Fumio Kishida, è all'attenzione l'ostilità di lunga data della popolazione locale contro le basi americane sul loro suolo e la minaccia di uno scontro militare che coinvolga la Cina.

The Japanese island chain of Okinawa marked the 50th anniversary on Sunday of the end of US occupation and its return to Japan with ceremonies and celebrations amid growing worry about its proximity to an increasingly assertive China. https://t.co/6jRHuZRg9J