Hassan Sheikh Mohamud eletto nuovo presidente della Somalia

Hassan Sheikh Mohamud è il nuovo presidente della Somalia. Già presidente tra il 2012 e il 2017, Mohamud ha sconfitto il capo di Stato uscente, Mohammed Abdullahi Mohammed 'Farmaajo', e altri due candidati che con loro erano passati al secondo turno delle votazioni.

A scegliere il presidente sono stati i 329 membri dei due rami del Parlamento, il Senato e la Camera del popolo, riunitisi in un hangar pesantemente sorvegliato all'aeroporto internazionale di Mogadiscio, per via dei timori di possibili attentati dei jihadisti di Al-Shabaab.