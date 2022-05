Usa: "Sosterremo l'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato". Mosca minaccia di tagliare il gas

"In questo momento, la sicurezza globale e' minacciata. La Russia, uno Stato dotato di armi nucleari e membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, sta attaccando la nazione sovrana dell'Ucraina, facendo riferimenti vergognosi e inaccettabili all'uso di armi nucleari". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine della sua visita a Hiroshima. "Questo non solo sta scuotendo la sicurezza dell'Europa, ma sta pericolosamente alzando la posta in gioco per il mondo intero", ha aggiunto. "Lascio questo museo con un profondo sentimento di dolore e di orrore. La sofferenza e la devastazione che si sono verificate qui e a Nagasaki sono inquietanti, ancora oggi, settantasette anni dopo", ha sottolineato Michel dopo aver visto le testimonianze del bombardamento atomico contro la citta' avvenuto durante la Seconda guerra mondiale.

Mosca: Occidente pronto a tutto per strangolare Russia

"Nel loro desiderio di strangolare la Russia, le potenze occidentali sono pronte a tutto, compreso il risveglio del nazismo". Lo affermato la Missione permanente della Federazione Russa presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, commentando la decisione adottata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite che ha aperto un'indagine su una serie di presunte violazioni da parte delle forze armate russe a Kiev, Chernigov, Kharkov e Sumy quando quelle aree erano controllate dall'esercito di Mosca tra la fine di febbraio e marzo.

Commentando il documento, i diplomatici russi hanno affermato che "l'isteria anti-russa, scatenata dagli occidentali () non ha nulla a che fare con una genuina preoccupazione per il destino dell'Ucraina stessa e del suo popolo". "Nel loro maniacale desiderio di strangolare la Russia, sono pronti a tutto, fino alla rinascita del nazismo nelle sue manifestazioni peggiori", ha affermato la missione diplomatica in un comunicato diffuso dall'agenzia Tass.

I diplomatici russi hanno anche sottolineato "un altro uso del Consiglio per i diritti umani nell'interesse di un ristretto gruppo di stati".

La risoluzione del Consiglio per i diritti umani e' stata sostenuta da 33 delegazioni nazionali, tra cui Regno Unito, Lituania, Polonia, Stati Uniti, Ucraina, Francia, Repubblica Ceca e Giappone. Cina ed Eritrea hanno votato contro, mentre 12 delegazioni, tra cui Armenia, Kazakistan e Uzbekistan, si sono astenute. La Russia non ha preso parte alla sessione.