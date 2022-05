>

Biden: "Svedesi e finlandesi hanno il diritto di decidere". Erdogan: "L'adesione sarebbe un errore"

Il 13 maggio, in una situazione di stasi se non di stallo, è arrivata la nuova telefonata tra il Pentagono e la Difesa russa. Non accadeva dal 18 febbraio, sei giorni prima dell'invasione: si è riaperto un canale ad alto livello tra Washington e Mosca che appariva fossilizzato