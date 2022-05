La regina torna in pubblico, dopo l'assenza al discorso della Corona

AGI. - La regina Elisabetta II è tornata in pubblico sorridente dopo essere mancata, per la prima volta dal 1963, al tradizionale discorso della Corona, per l'apertura del Parlamento britannico questa settimana. La monarca, come riportano i media inglesi, è arrivata al Royal Windsor Horse Show - uno dei suoi eventi preferiti dell'anno - nonostante i continui problemi di mobilità.

La Regina, 96 anni, con indosso occhiali da sole, rossetto rosa e vestita casual con una camicetta bianca e un cardigan scuro, sembrava in buona salute e di buon umore mentre osservava il suo cavallo Balmoral Leia competere.