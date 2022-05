Biden mette sul tavolo 150 milioni per energia e sicurezza per i Paesi Asean

AGI - La Casa Bianca ha annunciato circa 150 milioni di dollari in nuove iniziative a favore dei paesi Asean. Questo l'annuncio di Washington al termine dell'incontro tra il presidente Usa, Joe Biden, con i leader dei paesi del sud-est asiatico. Biden ha assicurato il sostegno degli Stati Uniti sul fronte dell'energia pulita e della sicurezza marittima.

I massimi leader di otto dei 10 membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) sono volati a Washington per il vertice di due giorni, che si è aperto con una cena a porte chiuse alla Casa Bianca. L'amministrazione Biden, che è entrata in carica definendo la Cina come il principale competitor internazionale, punta a dimostrare che sta ancora dando la priorita' all'Asia nonostante il fronte aperto con Mosca dopo l'invasione russa dell'Ucraina.

I circa 150 milioni di dollari annunciati da Washington sono una somma modesta rispetto al pacchetto di 40 miliardi di dollari approvati l'altro ieri a sostegno dell'Ucraina, ma gli Stati Uniti hanno assicurato ai membri dell'Asean che grazie alla collaborazione con il settore privato metteranno sul tavolo un pacchetto piu' ampio, l'Indo-Pacific Economic Framework, quando Biden si recherà la prossima settimana a Tokyo e Seoul.