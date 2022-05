Ancora bombardamenti sull'acciaieria Azovstal a Mariupol

AGI - Sono in corso negoziati tra Mosca e Kiev, che ha proposto ai rissu uno scambio tra prigionieri e combattenti ucraini feriti intrappolati nelle acciaierie di Azvostal a Mariupol. Lo ha riferito su Telegram la vice premier ucraina, Iryna Vereshchuk.

Le forze russe stanno attaccando l'acciaieria di Azovstal a Mariupol non solo con caccia e artiglieria, ma anche con i carri armati. Lo riferisce Unkriform, che ha pubblicato una foto che mostra una colonna di fumo nero che si innalza dal sito, dove è anche scoppiato un incendio.

Tutti i civili che avevano trovato rifugio nell'acciaieria di Azvostal a Mariupol sono stati evacuati. Lo ha detto alla Cnn il capitano Svyatoslav Palamar, vice comandante del reggimento Azov, precisando tuttavia che a causa dei continui bombardamenti e' difficile fare una valutazione completa della situazione in tutta l'enorme struttura.

Proseguono i combattimenti fra le truppe russe che cercano di conquistare l'Est e il sud del Paese e quelle ucraine che resistono e in qualche caso fanno indietreggiare l'attacco, come accaduto nell'area attorno a Kharkiv.