Quadrante: l'isola dei Serpenti e Kharkiv al centro dei combattimenti

AGI - Nel giorno in cui l'intelligence britannica evidenzia come la Russia potrebbe prendere il controllo della parte nord-occidentale del mar Nero, qualora riuscisse a consolidare la sua posizione sull'Isola dei Serpenti, dove proseguono i combattimenti fra le forze di Kiev e quelle di Mosca, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha lodato e ringraziato il suo esercito per i villaggi che rivendica di aver ripreso agli occupanti russi a Nord di Kharkiv.

"Le nostre Forze armate ci hanno dato solo buone notizie dalla regione di Kharkiv. Gli occupanti vengono gradualmente respinti da Kharkiv", ha affermato Zelensky. I villaggi riconquistati, hanno reso noto le forze di Kiev, sono Cherkaski Tyshky, Ruski Tyshki, Borshchova e Slobozhanske. L'esercito di Kiev ha inoltre annunciato di aver respinto 12 attacchi russi nelle regioni di Donetsk e Luhansk e di aver distrutto 12 carri armati, 4 sistemi di artiglieria e 19 veicoli russi.

Da Mariupol è invece arrivata una richiesta di aiuto disperata da parte dei combattenti ucraini feriti ancora intrappolati nei sotterranei dell'acciaieria Azovstal. A lanciare il grido di allarme e di dolore è il battaglione Azov con un messaggio su Telegram accompagnato da foto di soldati mutilati, feriti.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/DjNroJk7jh



#StandWithUkraine pic.twitter.com/iFMlDEKM4T