Draghi: "Chiediamo la fine del massacro ma la pace sarà quella che vorranno gli ucraini"  

Una delle Pussy Riot è riuscita a fuggire dalla Russia

Masha Alekhina, una delle componenti delle Pussy Riot, il gruppo punk che si fece conoscere al mondo con una protesta contro il presidente Vladimir Putin nella cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca, è fuggita dalla Russia. Lo riporta il New York Times che racconta anche l'ingegnoso stratagemma adottato dall'attivista e dissidente per lasciare la Russia, almeno temporaneamente: si è travestita da 'rider' in modo da non insospettire la polizia moscovita che sorvegliava l'appartamento dell'amica in cui alloggiava e ha lasciato in casa il cellulare in maniera che non venisse tracciata.

© ROBERTO FINIZIO / NURPHOTO VIA AFP Masha Alekhina, una delle Pussy Riot

Un amico l'ha accompagnata al confine con la Bielorussia e li' ha dovuto attendere una settimana per entrare in Lituania. Il suo avvocato ha detto all'agenzia di stampa Tass di non sapere che "come sia riuscita" nell'impresa considerata la stretta sorveglianza a cui era sottoposta.