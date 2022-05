Gates positivo al Covid: "Per fortuna ho fatto le tre dosi"

AGI - Bill Gates ha annunciato di essere positivo al Covid. "Sto accusando sintomi lievi - ha spiegato sempre su Twitter il fondatore di Microsoft - e sto seguendo i consigli degli esperti circa l'isolamento fino alla guarigione". "Sono fortunato a essere vaccinato anche con la dose 'booster', e ad avere accesso ad analisi e cure mediche di livello", ha aggiunto Gates.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.