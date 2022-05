A Kabul le donne manifestano contro l'imposizione del burqa

AGI - Un gruppo di donne ha manifestato a Kabul contro la decisione dei talebani di rendere nuovamente obbligatorio il burqa in pubblico. Chiedendo "giustizia", le manifestanti sono riuscite a percorrere 200 metri nel centro della capitale afghana prima di essere fermate dai talebani.

Domenica è stato diffuso un decreto che impone alle donne di coprire integralmente viso e corpo in pubblico: la preferenze va al burqa per questione di "tradizione" ma qualsiasi tipo di velo che lasci vedere solo gli occhi va bene, hanno fatto sapere i nuovi padroni dell'Afghanistan, precisando che se non ci sono ragioni urgenti per uscire, "meglio (per le donne) restare a casa".