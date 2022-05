Zelensky premia Patron, il cane anti-mine diventato eroe nazionale

AGI - È stato premiato anche il cane più famoso del Paese, Patron, dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo incontro con il premier canadese Justin Trudeau. Secondo il governo di Kiev, Patron, un Jack Russell Terrier, ha scoperto centinaia di ordigni esplosivi da quando la Russia ha invaso l'Ucraina.

E in queste settimana è diventato un eroe nazionale, per il lavoro svolto nello sminare le aree della città di Chernihiv. Zelensky ha premiato Patron e il suo proprietario, Myhailo Iliev, alla presenza di Trudeau. Il team di sminamento di Chernihiv ha infatti utilizzato la tecnologia canadese nel suo lavoro. Ad un certo punto Trudeau è pure sembrato toccarsi le tasche alla ricerca di qualcosa da dare da mangiare al cagnolino, ma senza successo.

Zelensky presented Patron the demining dog and his owner Myhailo Iliev with the state award "For Dedicated Service" today during a meeting with Justin Trudeau. The Chernihiv demining team has used Canadian technology in its work. Congrats Patron! (via @TimListerCNN) pic.twitter.com/FLm89Rhzxd