Quadrante: le Forze russe avanzano nelle regioni di Donetsk e Lugansk

AGI - Le forze russe continuano ad avanzare nell'Ucraina orientale nel tentativo di raggiungere il loro obiettivo di stabilire il pieno controllo sulle regioni di Donetsk e Lugansk e di mantenere il corridoio terrestre tra quei territori e la Crimea occupata.

È quanto osserva l'Alto comando militare ucraino, mentre Mosca celebra il 77esimo anniversario della vittoria sulla Germania nazista.

In direzione di Donetsk, i russi, supportati da aerei e artiglieria, concentrarono i loro sforzi nel tentativo di prendere il controllo degli insediamenti di Rubizhne e Popasna e si prepararono a continuare le operazioni offensive negli insediamenti di Siversk, Sloviansk, Lysychansk e Avdiyivka.

In quelle aree le truppe russe hanno aumentato la potenza di fuoco e stanno cercando di distruggere le difese dell'Ucraina.

A Donetsk e anche nella regione di Lugansk, le forze ucraine rivendicano di aver respinto con successo sei attacchi nemici, distruggendo 20 carri armati, un sistema di artiglieria, 28 veicoli corazzati da combattimento, un veicolo corazzato speciale e cinque camion militari.

Il comando ucraino ha anche riferito che nei pressi di Slobozhansky, i russi si sono concentrati sul raggruppamento delle unità, sul rifornimento di munizioni e scorte di carburante, sul mantenimento delle posizioni precedentemente occupate e sul lavoro per impedire l'avanzata delle forze ucraine verso il confine.

L'offensiva russa sta evidenziando carenze nella sua capacità di condurre attacchi di precisione su larga scala, avverte il ministero della Difesa del Regno Unito nel suo ultimo aggiornamento dell'intelligence.

All'inizio dell'invasione, la Russia ha pubblicamente promosso la sua capacità di condurre attacchi chirurgici e limitare i danni collaterali, assicurando che le città ucraine sarebbero state quindi risparmiate dai bombardamenti.

Tuttavia, dato il protrarsi del conflitto al di là delle aspettative russe, è probabile che le scorte russe di munizioni ad alta di precisione siano state esaurite, causando il ricorso all'uso di munizioni obsolete e meno affidabili, oltre che più facilmente intercettabili.

In generale il risultato si traduce in bombardamenti intensi e indiscriminati, con poca o nessuna considerazione per le vittime civili.

Secondo il presidente ucraino Zelensky sono 60 le persone rimaste uccise nella scuola bombardata sabato dai russi nell'Est, nel villaggio di Bilohorivka, nella regione di Lugansk.

I media ucraini avevano riferito che all'interno della scuola si erano rifugiate 90 persone e che circa 30 erano state tratte in salvo in tempi veloci.