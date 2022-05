Boris Johnson ha perso alcune roccaforti 'Tory' a Londra 

Il partito conservatore del primo ministro britannico, Boris Johnson, ha perso le tradizionali roccaforti a Londra e ha subito anche altre perdite alle elezioni locali, secondo i primi risultati di oggi dopo il voto di ieri in 146 consigli locali in Inghilterra, per tutti i 32 consigli scozzesi e per le 22 autorità locali gallesi.

I Tory hanno perso il borough londinese di Wandsworth, che controllavano dal 1978 ed era uno dei principali obiettivi dei laburisti all'opposizione. I conservatori hanno anche ammesso di aver perso il controllo del distretto di Barnet, controllato dai Tory dal 1964 con due sole interruzioni.

Una fonte del partito laburista ha rivendicato la vittoria dell'opposizione a Westminster, il distretto centrale della capitale dominato dai Tory dall'anno della sua creazione (1964). Occhi puntati anche sul voto in Irlanda del Nord, sulla sfida tra gli indipendentisti del Sinn Fein e gli unionisti del Dup all'Assemblea dell'Irlanda del Nord.

I primi risultati

Come riferisce Sky News, finora i conservatori hanno perso 104 seggi e cinque consigli comunali, a beneficio pero' non solo dei laburisti, lma anche di iberaldemocratici e verdi.

I Lib Dem hanno probabilmente finora piu' ragioni per esultare: hanno conquistato 44 seggi e un consiglio, Kingston Upon Hull (dal Labour) e hanno tenuto Richmond infliggendo una pesante sconfitta ai Tory.

I laburisti finora hanno conquistato 30 seggi e tre consigli, inclusi i londinesi di Westminster (per la prima volta in assoluto) e Wandsworth (il consiglio preferito di Margaret Thatcher, storicamente conservatore) e dovrebbero aver perso il controllo anche del distretto di Barnet.