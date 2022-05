>

Kiev annuncia una nuova evacuazione da Mariupol

Per il segretario generale dell'Onu Guterres sono già in corso i preparativi per la terza operazione di salvataggio dei civili dalla città assediata e dalla acciaieria Azovstal. Non è ancora chiuso il nuovo pacchetto di sanzioni Ue, fra gli individui colpiti anche la 'fidanzata' di Vladimir Putin