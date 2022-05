Lasciate al sole su una pista ad Atlanta, morte cinque milioni di api

AGI - Quasi 5 milioni di api, destinate a essere trasferite in Alaska, sono morte dopo essere state lasciate al sole su una pista all'aeroporto di Atlanta. Una perdita "devastante", hanno commentato gli apicoltori che le attendevano nell'estremo nord degli Usa. Secondo una di loro, sentita dall'Independent, c'è stato un cambio di aereo, il carico è stato inviato ad Atlanta e da lì un volo diretto doveva portare le api ad Anchorage. Ma a causa della fuga di alcuni esemplari, le casse sono state spostate sulla pista dove sono rimaste al sole. Quando sono intervenute delle associazioni locali per verificare la situazione, le api erano per la maggior parte già morte.