La visita a sorpresa di Angelina Jolie a Leopoli

L'attrice Angelina Jolie è, a sorpresa, in visita in Ucraina. Come riporta il Daily Mail, la star di Hollywood è stata vista in un bar di Leopoli, nell'Ovest del Paese. Il sito della testata britannica ha pubblica anche il video dell'attrice vestita con abiti sportivi.

"Niente di speciale. Solo Leopoli. Sono andata solo a prendere un caffè. Solo Angelina Jolie", ha scritto in ucraino Maya Pidhorodetska su Facebook diffondendo le immagini di Jolie al bar, poi rilanciate dal tabloid inglese