L'Ue si mobilita contro le querele ai giornalisti e agli attivisti

AGI - La Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva contro le querele temerarie che consentirà ai giudici di archiviare rapidamente le cause manifestamente infondate contro giornalisti e difensori dei diritti umani. Stabilisce inoltre diverse garanzie procedurali e rimedi, come il risarcimento dei danni e sanzioni dissuasive per l'avvio di azioni legali abusive. La Commissione sta inoltre adottando una raccomandazione complementare per incoraggiare gli Stati membri ad allineare le proprie norme alla proposta di legge dell'Ue anche per i casi interni e in tutti i procedimenti, non solo in materia civile.

La raccomandazione invita inoltre gli Stati membri ad adottare una serie di altre misure, come la formazione e la sensibilizzazione, per combattere gli Slapp.

"Abbiamo promesso di difendere i migliori giornalisti e difensori dei diritti umani contro coloro che cercano di metterli a tacere. La nuova legge lo fa. In una democrazia, ricchezza e potere non possono dare a nessuno un vantaggio sulla verità", commenta la vicepresidente della Commissione europea per i Valori e la trasparenza, Vera Jourova.

"Con queste misure stiamo aiutando a proteggere coloro che corrono rischi e parlano quando è in gioco l'interesse pubblico, quando riferiscono ad esempio su accuse di riciclaggio di denaro e corruzione, questioni ambientali e climatiche o altre questioni che sono importanti per tutti noi", aggiunge.

"L'esercizio attivo del diritto fondamentale alla libertà di espressione e di informazione è fondamentale per una democrazia sana e fiorente. L'Ue proteggerà sempre questo diritto. Oggi stiamo compiendo passi importanti per salvaguardare i giornalisti e la società civile che sono sempre più minacciati dagli Slapp che ritardano o addirittura impediscono la pubblicazione di informazioni di interesse pubblico e rappresentano un onere inutile per i tribunali", è il commento del commissario alla Giustizia, Didier Reynders.