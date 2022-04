Kiev: "preoccupati dall'aumento delle attività russe in Transnistria"

AGI - Il governo di Kiev considera con preoccupazione l'aumento delle attività russe, definite "provocazioni" in Transnistria, la regione filorussa della Moldavia, che potrebbe aprire un nuovo fronte a sud-ovest dell'Ucraina.

Come ha detto parlando alla tv ucraina il consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podoliak, "Abbiamo sempre considerato la Transnistria come un trampolino di lancio da cui potrebbero esserci dei rischi per noi, per le regioni di Odessa e Vinnycja". Secondo Podoliak, l'aumento dell'attività militare in quella regione è una provocazione per l'Ucraina.

Intanto oltre che nella regione di Kherson, ormai del tutto in mano ai russi, il Cremlino intende organizzare tra il 14 e il 15 maggio "referendum" che sanciscano l'annessione delle oblast di Lugansk e Donetsk, sul modello di quanto avvenuto in Crimea. Lo riferiscono fonti del Cremlino alla testata d'opposizione russa Meduza.

Secondo le fonti, le consultazioni avrebbero dovuto tenersi a fine aprile ma sono state rimandate a causa della lentezza dell'avanzata russa nel Donbass, dove l'esercito di Kiev conserva ancora numerosi insediamenti. Se gli sviluppi sul campo di battaglia non saranno favorevoli, hanno aggiunto le fonti, i referendum potrebbero slittare ulteriormente.

Il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, ha dichiarato che per l'Ucraina ci saranno "settimane estremamente difficili".

Il ministro prevede un'intensificarsi delle ostilità in Donbass. Mosca, ha affermato, "è già conscia della sua sconfitta strategica ma cercherà comunque di infliggerci quanto più dolore possibile".