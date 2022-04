Aung San Suu Kyi è stata condannata a 5 anni per corruzione

AGI - Un tribunale birmano istituito dai militari golpisti ha condannato la leader estromessa e premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi a cinque anni di prigione per uno dei casi di corruzione che deve affrontare, hanno detto a EFE fonti vicine al caso. Suu Kyi, detenuta dalle prime ore del colpo di stato perpetrato dai militari il 1 febbraio 2021, e' accusata in questo processo di aver accettato tangenti per 600.000 dollari e 11,4 chili d'oro dalle mani dell'ex governatore di Rangoon, Phyo Min Thein, che ha testimoniato in ottobre contro la leader eletta.