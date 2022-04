Seggi aperti per il ballottaggio, i francesi scelgono il presidente

AGI - Francesi alle urne per il ballottaggio per la presidenza della Repubblica tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. I seggi hanno aperto alle 8 e i cittadini potranno votare fino alle 19. La chiusura sarà posticipata alle 20 a Parigi e in alcune grandi città.

I sondaggi preannunciano un duello più serrato rispetto al 2017 - quando lo scarto tra i due fu di ben 32 punti - ma il capo dello Stato resta ancora il favorito, oscillando tra il il 55,5 e il 57,5 per cento nelle intenzioni di voto.

Secondo una recente stima di Ipsos-Sopra Steria, inoltre, il 43 per cento dei francesi ha ritenuto Macron più convincente nel confronto tv dello scorso mercoledì - seguito da 15,6 milioni di spettatori - contro il 24 per cento di coloro che hanno incoronato come vincitrice la candidata dell’estrema destra. Tra i sostenitori del leader della Republique en Marche e quelli di Le Pen c’è comunque un terzo blocco: quello degli astensionisti, che potrebbero essere il 26 per cento del totale della popolazione, come al primo round.