Putin partecipa alla Messa Pasquale al Cristo Salvatore di Mosca

AGI - Il presidente russo Vladimir Putin ha celebrato la Pasqua ortodossa nella cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca insieme a numerosi fedeli.

Dalle immagini trasmesse dalla televisione russa, Putin durante il servizio era accompagnato dal sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin.

È il primo anno dopo la pandemia che i russi celebrano la Pasqua ortodossa senza restrizioni sanitarie.

Putin is celebrating Orthodox Easter alongside the mayor of Moscow, Sergei Sobyanin, who he normally does this with instead of the actual family he doesn’t acknowledge in public pic.twitter.com/S0lwXwboex