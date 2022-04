Biden ha preparato un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina

L'aviazione ucraina ha aggiunto circa 20 velivoli operativi grazie all'afflusso di pezzi di ricambio. Lo riporta la Cnn, citando fonti della Difesa statunitense. Sebbene non sia stato specificato quale Paese abbia fornito i ricambi, gli Stati Uniti e altre nazioni hanno lavorato "per ottenere i pezzi necessari alla manutenzione". Attualmente, l'Ucraina ha più aerei rispetto a tre settimane fa. Secondo la Cnn, gli Stati Uniti si sono impegnati a inviare all'Ucraina 16 elicotteri Mi-17, ma l'amministrazione ha rifiutato di essere coinvolta nel trasferimento di Mig-29 da un altro Paese. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva chiesto ripetutamente i caccia Mig-29 Fulcrum di epoca sovietica che i piloti ucraini sanno già pilotare. Mercoledì, l'account Twitter ufficiale dell'aeronautica militare ucraina ha confermato le notizie, affermando: "L'Ucraina non ha ricevuto nuovi aerei dai partner! Con l'assistenza del governo degli Stati Uniti, ha ricevuto pezzi di ricambio e componenti per il ripristino e la riparazione della flotta di aeromobili delle forze armate, che consentiranno di mettere in servizio più velivoli".

Officially

Ukraine did not receive new aircraft from partners!

With the assistance of the US Government, @KpsZSU received spare parts and components for the restoration and repair of the fleet of aircraft in the Armed Forces, which will allow to put into service more equipment.