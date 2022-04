E' iniziata la seconda fase della guerra in Ucraina

In un video messaggio il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto che e' improbabile che la Russia ricostituisca l'arsenale missilistico con le sanzioni. L'intervento del premier ucraino e' stato ripreso dal sito Kyiv Independent. Zelensky ha affermato che, a seguito delle sanzioni occidentali imposte, sara' estremamente difficile per la Russia ricostituire il suo arsenale di difesa, inclusi missili, artiglieria, aerei, elicotteri e incrociatori. Ha detto che mentre la Russia continua ad attaccare l'Ucraina, si sta "demilitarizzando".

Nel Mar Nero, missili e mezzi da sbarco russi si sono ritirati a quasi 200 chilometri dalla costa. Lo ha riferito il comando operativo "Sud" delle forze armate ucraine, come riporta il sito The Kiyv Independent. Si segnala, pero', che permangono il blocco della navigazione e la minaccia di attacchi missilistici. Secondo il comando operativo "Sud", i combattenti ucraini hanno respinto l'assalto del nemico intorno ad Aleksandrovka nell'area di Kherson, hanno distrutto 28 occupanti e cinque unita' di equipaggiamento della Federazione Russa, tra cui corazzate, ingegneristiche, automobilistiche e UAV

Usa: Mariupol è ancora contesa

"Circa una dozzina dei gruppi tattici russi all'interno dell'Ucraina stanno cercando di prendere Mariupol. La nostra valutazione e' che Mariupol e' ancora contesa". A renderlo noto e' un funzionario del Dipartimento della Difesa americana. "La citta' rimane minacciata dai pesanti attacchi aerei e dall'artiglieria russi. C'e' un numero considerevole di forze di terra russe dentro e intorno a Mariupol. Se Mariupol dovesse cadere in mano ai russi, libererebbe la dozzina di BTG da utilizzare altrove nell'est o nel sud dell'Ucraina", ha affermato il funzionario. "Questo e' un grande se perche' gli ucraini stanno ancora combattendo molto, molto duramente per Mariupol". Gli ucraini hanno riferito di ritenere che la Russia si stia preparando a sbarcare i marines russi nelle vicinanze di Mariupol. "Non possiamo confermarlo in modo indipendente, ma di certo non siamo in grado di contestarlo", ha affermato il funzionario.