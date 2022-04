Sparatoria in un centro commerciale nella Carolina del Sud, 10 feriti

AGI - È di almeno 10 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta in un centro commerciale di Columbia, capitale della Carolina del Sud. Lo riferiscono i media locali. La polizia spiega che i feriti stanno venendo soccorsi e che non è stata ancora stimata la gravità delle loro condizioni. È in corso l'evacuazione della struttura e la polizia non ha ancora identificato alcun sospetto. Lo riferisce la testata locale 'The State'.

Le forze dell'ordine stanno ancora battendo il centro "negozio per negozio, armadio per armadio, in cerca di qualcuno con un'arma", ha spiegato Melron Kelly, vice capo della polizia di Columbia, Kelly ha confermato che al momento non risultano morti e solo otto persone hanno fatto ricorso a cure mediche per le ferite riportate. Non è chiaro se tutti i feriti siano stati raggiunti da proiettili o se alcuni siano stati invece lesionati durante la calca, ha sottolineato Kelly.