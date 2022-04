Le Pen: il secondo turno dell'elezioni sarà "il popolo contro l'oligarchia"

AGI - Il secondo turno delle elezioni presidenziali francesi opporrà "il blocco popolare contro quello elitario, il popolo contro l'oligarchia": lo ha affermato Marine Le Pen in un comizio ad Avignone. La candidata del Rassemblement National, che sfiderà il presidente uscente Emmanuel Macron in questa elezione, ha aggiunto che il quinquennato di Macron "avrà diviso, disprezzato e diviso la Francia". Le Pen ha quindi lanciato un appello a votare sottolineando che "tutti i voti saranno utili" per "fermare Macron".